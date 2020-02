El Solsona cau contra l'Artesa en el duel directe per la segona posició

El Solsona no va poder vèncer l'Artesa de Segre en el partit que enfrontava el segon contra el tercer classificat en la lluita per aconseguir la plaça per disputar la promoció d'ascens a Primera catalana. Els dos equips es van mostrar molt respectuosos amb el seu rival. La tensió es podria respirar en l'ambient, en un camp ple de gom a gom que animava al seu equip i era coneixedor de la importància del partit. Els nervis eren presents en les primeres accions del partit. Cap conjunt volia prendre més riscos del compte, pel qual els primers minuts van ser un tempteig constant. Tant el Solsona com l'Artesa de Segre estaven molt ben col·locats sobre del terreny de joc, més preocupats per defensar-se i no concedir cap ocasió al seu rival que per prendre la iniciativa.

Amb el pas dels minuts els locals s'apropaven a la porteria dels lleidatans, i abans d'arribar al descans aconseguirien trencar amb la igualtat inicial. Al minut 37 Ribera va rematar el llançament d'una jugada a pilota aturada per fer l'1 a 0 i dotar al seu equip de certa tranquil·litat. El Solsona arribava a la mitja part amb un avantatge mínim en un primer temps amb molt poca activitat ofensiva.

A la represa la reacció de l'Artesa de Segre no es va fer esperar. Els visitants anaven perdent i havien d'avançar les seves línies de pressió si volien remuntar el partit. Al minut 61, en una acció desafortunada per part de la defensa solsonina, Murcia va rebutjar una centrada lateral que va entrar a la seva pròpia porteria, fent que l'Artesa aconseguís l'empat a un. En el tram final els nervis i la tensió van tornar a aparèixer, i al minut 83 els visitants van combinar magistralment per filtrar una pilota a l'esquena de la defensa blava que deixava sol al davanter Gandara davant de Barcons per fer l'1 a 2. El Solsona es va llançar a l'atac per buscar el gol de l'atac, de vegades de forma desesperada, però va ser impossible superar el mur defensiu de l'Artesa de Segre, que havia aconseguit remuntar el partit i retallar a tres la diferencia de punts.