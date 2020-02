Tornada a la feina a mitja setmana amb tres seleccionats

? La plantilla del Baxi està fent sis dies de festa, en els quals Kravish i Mitrovic són als seus països arreglant papers, abans de tornar a la feina per preparar el partit de l'1 de març a la pista del Barça. Tres dels jugadors, Luke Nelson (Gran Bretanya), William Magarity (Suècia) i Juanpi Vaulet (Argentina), han anat amb les seves seleccions per disputar partits de classificació per als tornejos continentals entre dijous d'aquesta setmana i dilluns que ve. La resta treballarà al Nou Congost i farà una minipretemporada per tal d'encarar en condicions els dos mesos i mig finals de competició, ja només amb partits de lliga. La tornada a la feina permetrà veure si Ryan Toolson ja s'ha recuperat de la lesió que tenia.