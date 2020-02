El CN Minorisa femení tenia l'obligació de vèncer el CN Molins a domicili si volia seguir aspirant a les places que porten al Campionat d'Espanya de Segona Divisió i a un possible retorn a la lliga estatal. Malgrat les baixes importants, les d'Àngel Peirón van respondre al repte de manera gairebé èpica. El partit no es podia posar més complicat però les manresanes, amb orgull, van superar les situacions adverses.

Repescada la veterana Mireia Ventura per cobrir les absències, el CN Minorisa va dominar el primer quart tot i que sense una gran superioritat (1-3); les amfitriones van reaccionar i empataven a tres, però s'arribaria a l'equador amb avantatge mínima visitant (4-5) i amb Ingrid Peirón eliminada.

Només iniciar-se el tercer quart, Rosa Solernou també va haver de deixar l'equip i el Molins empatava a cinc. El CN Minorisa havia de jugar amb jugadores amb poca experiència i això ho aprofitaven les locals per situar-se 7-5. Semblava difícil la remuntada en el darrer quart però no ho va semblar tant amb l'empat a vuit gols i el posterior 8 a 9 . Però les coses encara es van complicar més quan també va ser eliminada Mireia Ventura i en el seu lloc va haver d'entrar la portera suplent Maria Sala, que es va posar sota els pals i la portera titular, Laia Puiggròs, com a jugadora. Anna Bisbal va convertir un penal (8-10) i amb una resistència aferrissada les manresanes van salvar el partit amb el 9-10 final.