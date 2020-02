arxiu particular

Zidane va convocar el berguedà Toni Fuidias com a tercer porter

El berguedà Toni Fuidias, exjugador del Gimnàstic de Manresa, va ser convocat per Zinedine Zidane per a l'enfrontament amb el Celta, com a tercer porter. Fuidias va arribar al planter blanc el 2013 i actualment defensa la porteria del juvenil A madridista, a les ordres de Raúl González, tot i que també ha estat suplent en diverses ocasions del filial de Segona B. A la pretemporada, el tècnic del Reial Madrid ja es va endur Toni Fuidias a Roma.