Els blaugrana ja han rebut el permís per fer un fitxatge

? El Futbol Club Barcelona intentarà concretar el fitxatge d'un davanter en les pròximes hores després que hagi rebut el permís per part de la Lliga per suplir el lesionat Ousmane Dembélé. A partir d'ara, el club blaugrana disposa de quinze dies per fitxar un jugador que estigui a l'atur o bé que jugui a Espanya, a la Primera o la Segona Divisió. Als candidats que més sonen els darrers dies, com Ángel o Lucas Pérez, s'hi va afegir ahir el danès Martin Braithwaite, que juga al Leganés.