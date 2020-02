L'Atlètic rep el Liverpool en l'inici dels vuitens de la Lliga de Campions

La Lliga de Campions, la màxima competició europea quant a clubs, torna a partir d'aquesta nit amb la disputa dels partits d'anada dels vuitens de final. A les 21 hores s'iniciaran els dos primers duels, que enfronten l'Atlètic de Madrid amb el Liverpool anglès, d'una banda, i el Borussia de Dortmund i el París Saint-Germain, de l'altra.

El conjunt dirigit per Diego Simeone, que no està completant una brillant temporada, intentarà fer valer el suport de l'afició del Wanda Metropolitano per agafar avantatge davant l'equip entrenat per Klopp, vigent campió de la competició i que enguany només s'ha deixat dos punts en 26 partits a la lliga anglesa. A Alemanya, el Borussia buscarà allargar la malastrugança dels francesos a la competició europea.