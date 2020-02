L'Igualada Rigat juga avui a casa del cuer Taradell

Sense pràcticament temps per refer-se del partit europeu de dissabte a Barcelos, l'Igualada Rigat té aquest vespre un nou compromís de l'OK Lliga a la pista del Taradell dels exarlequinats Dalmau, Dani i Casadevall (21 h). Els anoiencs gaudeixen d'una còmoda quarta posició a la classificació amb 37 punts, mentre que els osonencs són cuers amb 12.

Qui més qui menys pensa, a Igualada, en el partit de tornada davant els portuguesos del Barcelos el dia 14 de març. I és que el 6 a 4 de l'anada no sembla missió impossible de superar. El capità Ton Baliu té clar, però, que «caldrà tenir l'ambient del dia de l'Scandano, i fins i tot superar-lo. Tenim ganes, moltes ganes de ser feliços fent el que ens agrada, i això passa per fer els 50 millors minuts de la temporada. El Barcelos és un superequip. No ho diem nosaltres, ho diu la classificació a Portugal, i la plantilla que tenen. Tot i així, vam competir contra ells i a casa ho tornarem a fer».