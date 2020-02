Nou podis entre el CAM i el CAI al català de llançaments

Atletes de l'Avinent Manresa i del CA Igualada Petromiralles van prendre part en el Campionat de Catalunya de llançaments d'hivern celebrat a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona.

El CAM va sumar cinc medalles. Va destacar el subcampionat català absolut d'Alba Estévez en disc amb 38,17 m. Per categories, títol català per a Irene Mateo en martell sub-16 amb 44,12 m, que és millor marca personal i millor marca de Manresa sub-16; Aina Solé, campiona en disc sub-16 amb 35.43 m (millor marca personal i rècord dels campionats; Adrià Sedano, primer en martell sub-16 amb 51,01 m. Bronze per a Sergi Garcia en disc sub-18 amb 36,75 m. I posicions de finalista (entre els vuit millors classificats) per a Adrià Garcia, quart en javelina sub-16 amb 36,46 (m.m.p.), Emma Torres, quarta en disc sub-18 amb 28,11 (m.m.p.), Ixent Palomero, sisè en martell sub-16 amb 31,47 m (m.m.p.), i Eric Requena, sisè en martell sub-18 amb 35,25 m (m.m.p.).

Els resultats del CAI també van ser molt bons. En categoria absoluta, Josep M. Lagunas va ser quart en disc amb 38,08 m. En sub-20, quart lloc de Marta Garrido en javelina amb 31,35 m. En sub-18, títol per a Àlex González en javelina amb 53,66 m (rècord dels campionat); i Aleix Llorens, primer en disc amb 38,39 m. En sub-16, Aleix Camats, campió en disc amb 57,36 m (rècord dels campionats); Elsa Alis, bronze en disc amb 32,70 m i cinquena en martell amb 34,09 m; Júlia Tomàs, cinquena en disc amb 26,94: Ferran Sagrera, cinquè en martell amb 31,54 m; Guim Morcillo, cinquè en javelina amb 32,88 m; i Albert Gil, sisè en disc amb 36,79 m.