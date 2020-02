La selecció catalana guanya Bahrain amb un gol del santjoanenc Carles Lavado

La selecció catalana absoluta masculina de futbol sala, amb el jugador del Manresa FS Carles Lavado, va guanyar per 1 a 0 a la selecció nacional de Bahrain en un partit amistós internacional, disputat al Pavelló Maria Teresa Roca de Mataró, en què va valer el gol, precisament de Carles Lavado per emportar-se la victòria.

Festa del futbol sala català al Pavelló Municipal Teresa Maria Roca de Mataró. La selecció catalana absoluta masculina de futbol sala ha tornat a competir un partit amistós internacional, i ho ha fet davant la Selecció Nacional de Bahrain, un conjunt que està de gira per terres catalanes preparant-se per a la Copa d'Àsia de futbol sala. Ha estat un partit on els centenars d'aficionats desplaçats al Pavelló van gaudir d'un conjunt català amb molta qualitat, amb jugadors molts joves que militen entre 2a i 2a B Nacional de futbol sala.

Gol només començar i qualitat durant la primera part. Catalunya i Bahrain van tenir un inici amb imprecisions. Tot i això, al minut 2, Catalunya va obrir la llauna gràcies a un xut potent de Carles Lavado que va tocar a un defensor de Bahrain per marcar l'1 a 0. Va ser a partir de la segona rotació de la catalana que el joc va ser més vistós, més alegre i, primer 'Xexu' i després Ivan Martín, van tenir dues clares ocasions de gol. La selecció de Bahrain ho va provar al contraatac, amb molta verticalitat i amb la força del seu porter Amin, atrevit amb la conducció i el xut de mitja pista.

A la represa, Catalunya va fer gala de la seva qualitat, amb diferents opcions d'atac dels homes de Santi Gea. Van mostrat diferents versions, ja jugant amb un pivot més estàtic com Ivan Martín, o apostant més per les dualitats per buscar els diferents espais. Aquestes propostes van descol·locar a Bahrain, que es va dedicar a defensar els atacs dels quadribarrats. Daniel Portillo va tenir el segon després d'una gran passada de 'Toti' i Ferran Ruiz va errar un xut al segon pal. Entre el porter i el desencert en els metres finals, va evitar més gols fins que en els últims minuts; l'emoció i la intensitat va fer embogir als centenars d'aficionats. Bahrain ho va intentar amb porter-jugador, però la defensa de la catalana va saber sobreviure i el marcador ja no es va moure més.