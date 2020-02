La subhasta de les samarretes del Baxi contra el càncer arriba a la recta final

Demà a les dotze del migdia es tancarà la subhasta de samarretes solidàries que haurà durat deu dies d'ençà de l'inici, just després del partit entre el Baxi Manresa i el Casademont Saragossa, que va acabar amb triomf dels bagencs. A l'hora de tancar edició s'havien recaptat 11.640 euros, xifra que encara pot créixer en aquesta recta final de subhasta.

Queden poques hores per tal que els qui vulguin facin les seves licitacions per les samarretes de l'edició limitada i exclusiva contra el càncer. Els diners que es recaptin, corresponents a les dues licitacions més altes de cada jugador de la plantilla, es donaran tots íntegrament a l'Associació Espa-nyola Contra el Càncer.

Actualment, les ofertes més altes són de Carles Soler Martínez (605 euros per la samarreta de Ryan Toolson), Eulokenià (225 per Guillem Jou), Rafiqui (175 per Luke Nelson), Bernat (179 per William Magarity), Manel Pérez (250 per Eulis Báez), Topburger (250 per Jordan Sakho), Perita (5.000 per Pere Tomàs), Jaume (250 per Luka Mitrovic i per David Kravish), Xi (250 per Juan Pablo Vaulet), Karnisovas (200 per Deividas Dulkys) i Josep Maria Espinalt (300 per Aleksandar Cvetkovic).