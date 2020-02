Els artistes del billar competiran diumenge al local del CB Manresa

Set dels millors especialistes de billar artístic competiran diumenge en una nova edició del Campionat de Catalunya de l'especialitat, que tindrà lloc, un any més, al local del Club Billar Manresa (passatge dels Dipòsits Vells, 4, baixos) amb entrada lliure per als aficionats.

La participació en aquesta competició és encapçalada per l'actual campió, Xavier Fonellosa, del CB Monforte de Barcelona. Ell també encapçala el rànquing català amb 410 punts, seguit de Jordi Oliver (CB Manresa) amb 380 punts, que també serà al Campionat de Catalunya. El club manresà també hi serà representat per Francesc Hernández (tercer al rànquing), Manel Lozano (quart) i José Algaba (novè); completaran la participació, Marc Mérida, del Foment Molins, i Arturo Gómez, del CB Canet.

Xavier Fonellosa, Manel Lozano, Marc Mérida i José Algaba formaran el grup A, i Jordi Oliver, Francesc Hernández i Arturo Gómez, el grup B. Les partides prèvies, a 6 sets (42 figures), s'iniciaran a 2/4 de 10 del matí; a la tarda, a les 4, semifinals ( per KO directe i 35 figures, i a les 6, la final.

A més a més de l'organització d'aquest Campionat de Catalu-nya, que té el suport de l'Ajuntament de Manresa i de la Federació Catalana de Billar, el CB Manresa es prepara per a altres competicions. Així, de divendres a diumenge de la setmana que ve tindran lloc les prèvies de la dissetena edició del Ciutat de Manresa Memorial Jaume Arnau a tres bandes; el cap de setmana 7 i 8 de març, les finals d'aquest mateix torneig; el diumenge 15 de març, les prèvies del Ciutat de Manresa en la modalitat a la banda, que viurà les finals el 21 i el 22 de març.