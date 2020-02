El CF Solsona apunta més amunt que mai

L'excel·lent trajectòria del Club de Futbol Solsona ha permès als dimonis blaus afermar-se en el segon lloc del grup 5è de Segona Catalana i optar a disputar, per primera vegada en la història del club, l'eliminatòria d'ascens a Primera Catalana. No en va, Joan Corominas, màxim responsable tècnic de l'equip conjuntament amb David Andreu, assenyala que «tal com es diu a Solsona, hem aconseguit que la gent tingui la fal·lera de seguir l'equip i, jornada rere jornada, més de 300 espectadors s'apleguen a les grades del municipal per donar-nos suport, alhora que molts aficionats ens acompanyen en els desplaçaments».

La derrota encaixada diumenge contra el tercer, l'Artesa de Segre (1 a 2), no minimitza el mèrit d'una temporada per emmarcar. Una victòria dels blaus els hauria permès tenir nou punts d'avantatge respecte del seu màxim oponent, més el gol average particular, una distància quasi inabastable per a l'equip de la Noguera.

Joan Corominas reflexiona que «va ser un partit en què va prevaler el respecte cap a l'oponent. Vam avançar-nos en el marcador gràcies a una jugada d'estratègia culminada per Roger Ribera. Després, la confluència de dues accions desafortunades, un penal no assenyalat sobre Rafel Pérez i el gol en pròpia porteria d'Arnau Murcia, van facilitar que els artesencs es rearmessin anímicament. No vam reaccionar i el golejador Arturo Gandara va capgirar el resultat». L'oportunitat perduda no va desanimar el capità Arnau Murcia. «Des de la meva òptica, en el partit contra l'Artesa i teníem molt a guanyar i poc a perdre. Jugar la promoció d'ascens depèn de nosaltres. Als propers partits hem de demostrar que la derrota no ens ha afectat negativament. En tot cas, si ha de tenir alguna repercussió, que serveixi per refermar el compromís dels jugadors i per incidir en la millora del nostre joc, ara que hem de disputar el terç més exigent de la lliga. El rendiment en els desplaçaments serà clau», sentencia.

Tretze partits separen el Solsona d'una consecució històrica. El tècnic Joan Corominas es mostra prudent a l'hora de fer vaticinis. «La plantilla és molt jove, el nostre és un equip en construcció. Hem d'afrontar sis desplaçament molt difícils i rebre el Lleida B i el Balaguer. Els tècnics demanarem als jugadors ser competitius en tots els partits i fer gaudir l'afició sense pensar en la classificació final».



Una defensa infranquejable

La fermesa defensiva i la idònia col·locació al camp caracteritzen els blaus des de l'arribada a la banqueta, l'estiu del 2018, del tàndem tècnic integrat per Joan Corominas i David Andreu. «Volem que el nostre sigui un equip ordenat, sacrificat i treballador en tasques defensives, per tal de no encaixar gols», detalla Corominas. «El sistema tàctic que utilitzem és un 4-1-4-1 i treballem amb molta cura les jugades d'estratègia. La solidesa defensiva és la base que ha de permetre als davanters expressar el seu talent», explicita.

Les estadístiques refermen els rèdits d'aquest plantejament. Els blaus s'han imposat en 14 dels 21 partits de lliga i no han encaixat cap gol en 11. A més, són el segon equip menys golejat del grup amb 17 gols encaixats, rere el líder CF les Borges Blanques (13).

D'altra banda, les prestacions de l'equip fora de casa són espectaculars. El Solsona s'ha imposat en vuit dels 11 partits jugats a domicili. Va vèncer a Artesa de Segre (0 a 1) i a Balaguer (1 a 2) i va arrencar un meritori empat sense gols del camp del Lleida B.

Tot plegat ha posat els fonaments d'un hipotètic subcampionat. «Fins ara hem generat il·lusió i fal·lera. Ara hem d'evitar les lesions, encertar en els partits clau i mantenir el compromís amb el projecte», conclou Corominas.