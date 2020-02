Un èxit fonamentat en un equip forjat al planter que és completament amateur

El primer equip del CF Solsona millora resultats temporada rere temporada. La reeixida fusió del futbol base del degà del futbol solsoní i del Club Esportiu Arrels ha propiciat la configuració d'una sòlida i fructífera àrea de futbol formatiu a l'empara del CBF Solsona-Arrels, una estructura que coordina Albert Viladrich.

«Estic convençut que el creixement esportiu del primer equip d'unes temporades ençà és conseqüència del treball que es fa amb el planter», reflexiona Ernest Estany, president del CF Solsona.

Per exemplificar-ho recorda que «aquesta temporada, els tècnics van decidir que dos jugadors, Adrià Barniol i Ioan Andrea Deac, s'incorporessin al primer equip sense passar pel sènior B, que considerem un sub-25. La temporada anterior va passar el mateix amb Guiu Montaner i Roger Ribera i, a dia d'avui, tres d'aquest jugadors ja són titulars», explicita.

La plantilla blava la conformen 15 futbolistes solsonins i cinc jugadors de Cardona: els experimentats Aitor Lorca, Carlos Malpica i Xavier Ratera i els prometedors Rafel Pérez i Toni Roldán, fitxats per suplir les baixes dels veterans Pau Tripiana, Oriol Roch i Àlex Alarcón. Tots els jugadors són completament amateurs. Això sí, el club assumeix les despeses de combustible dels vehicles amb què es fan els desplaçaments. «L'ascens no ha estat mai un objectiu, però jugar la promoció seria un gran esdeveniment per a Solsona», rebla Estany.