Un inici d'any ple de polèmiques que fa efecte als aficionats

? Els dos primers mesos de l'any 2020 estan portant un munt de problemes a can Barça i això provoca que afecti els aficionats blaugrana. El pagament per protegir la imatge de Bartomeu se suma a la polèmica gestió del comiat d'Ernesto Valverde com a entrenador del Barça o els retrets de Messi al director esportiu i excompany seu al vestidor Éric Abidal, també arran de l'acomiadament de l'exentrenador blaugrana. Els penyistes es mostren descontents d'aquesta situació. «La manera com es va realitzar la destitució de Valverde només demostra que el Barça no va per bon camí amb aquesta directiva», explica Isidre Torra, president de la Penya Blaugrana Gerard Piqué de Talamanca. Anna Calvera també pensa que, a partir d'aquell moment, tot funciona cada vegada pitjor.