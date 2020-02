L'Igualada Rigat venç i dona un recital ofensiu a Taradell

Un festival golejador per recuperar la tercera posició a l'OK Lliga quan només falten cinc jornades per tancar la fase regular. La victòria de l'Igualada Rigat a la pista del Taradell (6 a 9) es va combinar amb la derrota del CE Noia Freixenet a Sant Hipòlit de Voltregà (3 a 2) i va propiciar l'ascens dels arlequinats fins al tercer lloc.

El partit a Taradell es va caracteritzar per la intensitat exhibida per ambdós conjunts. El duel era una de les últimes oportunitats dels osonencs, cuers de la competició, per vèncer com a locals i eludir el descens a l'OK Lliga Plata. Tot i això, els jugadors de Ferran Moreno van cometre un penal quan tot just s'havien jugat 34 segons, que Jordi Méndez va transformar amb eficiència (0 a 1).

El Taradell es va refer d'aquesta errada inicial i va oposar una forta resistència als arlequinats amb un joc físic, agressiu i ambiciós. La reaccció local va merèixer el premi de la remuntada temporal amb gols de Marc Soler (min 14) i Marçal Casadevall (min 20).

L'encert ofensiu dels arlequinats en els últims cinc minuts del primer període els va permetre remuntar i encarrilar el partit. En 3 minuts i 31segons, tres gols més de Jordi Méndez i un de Tety Vives van dictar sentència (2 a 5).

La segona part va ser un festival ofensiu que va ratificar el tretzè triomf igualadí. Jordi Méndez va signar dos gols més a la represa.