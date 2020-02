Els penyistes de casa nostra desconfien que el Barça pagués una campanya de desprestigi

Les penyes blaugrana de la Catalunya Central donen un vot de confiança a la junta de Josep Maria Bartomeu davant les greus acusacions formulades per la Cadena SER, segons la qual el Barça hauria pagat l'empresa consultora I3 Ventures per desprestigiar opositors o persones no afins a la directiva. El club només reconeix haver contractat un servei de seguiment de la imatge del club a les xarxes.

Xavi Hernández, Leo Messi, Gerard Piqué i Víctor Font, que es vol presentar a les properes eleccions presidencials del Barça, són algunes de les personalitats que s'ha intentat desprestigiar segons els documents que ha pogut acreditar la SER, ja sigui amb coneixement del Barça o sense –com el club assegura. També consten atacs a TV3, a l'empresari Jaume Roures i a l'expresident blaugrana Joan Laporta.

La notícia ha generat un nou moment de tensió al Barça, però els responsables de penyes consultats per Regió7 es mostren cauts respecte a la seva veracitat. «M'agradaria pensar que això no és cert, ja que es tracta d'un fet molt greu», assegura Anna Calvera, presidenta de la Pe-nya Blaugrana Manresa. Calvera explica que la sorprendria que, des del club, «s'hagi intentat desprestigiar gent de casa» i és per això que vol deixar en dubte la seva autenticitat. No obstant això, «tampoc hi posaria la mà al foc», afegeix.

Els consultats no se senten prou informats per opinar amb seguretat, però intueixen que, si els fets que s'han pogut documentar són certs, el responsable hauria actuat sense coneixement de la cúpula. «El Barça és una estructura tan gran que sempre hi ha gent que vol anar a fer mal i perjudicar el club», afirma Ramon Franch, vicepresident de la penya de Cardona. Hi coincideix el president de la Penya Barcelonista Antoni Camps (Sant Joan), Ignasi Vallès, que no creu «que sigui veraç perquè és una informació que pot fer molt mal a la imatge del Barça».

Toni Pérez, president de la Penya Blaugrana d'Olesa de Montserrat, veu «molt improbable que la informació sigui certa» i creu que es tracta d'un intent de desestabilitzar el Barça. Pérez explica que coneix persones de la junta i se li fa molt difícil pensar que han arribat a aquest punt. «Seria diferent si parléssim només de millorar la seva pròpia imatge, perquè hi ha empreses que ho fan i és una acció que no és il·legal. És amoral, però no il·legal. Però desprestigiar gent de la teva mateixa empresa és anar un pas més enllà. Tindria una decepció amb gent de la junta si es confirmés». D'altra banda, el president de la Penya Blaugrana Gerard Piqué de Talamanca, Isidre Torra, creu en la possibilitat. «Quan els rumors són tan forts és que alguna cosa és veritat. No confio en el president Bartomeu i segurament les informacions en gran part siguin certes».



Més problemes amb els jugadors

Un dels objectius d'aquesta campanya de desprestigi han estat alguns jugadors del club, i una de les principals conseqüències d'aquest cas pot ser una davallada en el rendiment de futbolistes del nivell de Messi i Piqué. El president de la pe-nya blaugrana santjoanenca, tot i ser escèptic respecte a la veracitat de les informacions, pensa que les conseqüències podrien ser fatals si es demostra tot. «A Messi li queda un any de contracte i podria decidir no seguir al club si continuen aquells que l'han intentat desprestigiar», explica Ignasi Vallès. No és la primera vegada que la directiva i els jugadors semblen anar per camins separats i això fa que els penyistes pensin que derivarà a tenir mals resultats esportius. «El que ha passat augmenta els problemes que ja hi havia amb els jugadors», assegura Isidre Torra.

Pel que fa la relació de Josep Maria Bartomeu amb els penyistes, el president de la Penya Blaugrana Antoni Camps, Ignasi Vallès, se'n mostra bastant satisfet. «Haig de reconèixer que la gestió de la junta directiva en aquest sentit ha estat molt bona i amb els penyistes sempre han estat molt atents», diu. De fet, fins i tot s'atreveix a afirmar que és el president que millor ha sabut tractar els penyistes blaugrana.

També té molt bones paraules per a la junta directiva actual el president de la Penya Blaugrana d'Olesa, Toni Pérez. «Són gent molt honesta. Es poden equivocar com tothom en molts àmbits, però són persones amb honestedat».



Necessitat d'un canvi

Tot i confiar que les informacions no siguin veritat, els penyistes veuen la necessitat d'un canvi a l'entitat. Franch creu que, «es demostri o no» la informació, convé que la directiva es plantegi un nou futur per al club. La presidenta de la Penya Blaugrana Manresa es mostra a favor de la idea d'anar a eleccions. «És clar que el Barça no funciona des de fa temps i pot ser una solució que serveixi per mirar endavant», diu Anna Calvera.