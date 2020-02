Aina Sastre i Marc Garcia, del Judo Santpedor, es proclamen campions catalans infantils

arxiu particular

D'esquerra a dreta, Martí Calafell, Esteve Gaona, Miquel Peña, Bruna Rojo i Oriac Rojo, cadets del Judo Santpedor als campionats de Falset arxiu particular

Dos judokes infantils del Judo Santpedor, Aina Sastre (-52 kg) i Marc Garcia (-60 kg), van proclamar-se campions de Catalunya en el marc dels campionats catalans infantils i cadets celebrats a Falset. Uns resultats històrics per a aquest club bagenc, que va tenir l'afegitó de molt bones posicions dels cadets. Així, Bruna Rojo va ser subcampiona en el seu primer any de cadet (-47 kg); Miquel Peña (-55 kg), medalla de bronze; Martí Calafell (-60 kg), cinquè; Oriol Rojo (-66 kg), setè; Esteve Gaona hi va participar, però sense classificació.