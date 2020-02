El Barça paga la clàusula de Martin Braithwaite

El Futbol Club Barcelona ha dipositat aquest dijous al matí els 18 milions d'euros necessaris per pagar la clàusula de Martin Braithwaite. El davanter del Leganés serà el substitut de Dembélé. La llarga lesió del francès ha permès al club fitxar un jugador fora del període de traspassos.

El jugador, internacional amb Dinamarca, signa com a culer pels propers quatre anys i mig i tindrà una clàusula de 300 milions d'euros. Amb 28 anys, Braithwaite ha anotat 8 gols en 27 partits disputats aquesta temporada.

Per la seva banda, el Leganés, rival directe de l'Espanyol en la lluita per la permanència, queda realment tocat ja que no podrà fitxar un relleu del davanter. A més, el club madrileny ja havia perdut Youssef En-Nesyri, l'altre golejador de l'equip, quan el Sevilla va pagar-ne la clàusula al mercat d'hivern.