Braithwaite s'entrenarà avui amb el Barça un cop solucionat el fitxatge

El danès Martin Braithwaite serà avui oficialment jugador del FC Barcelona després que el club blaugrana hagi pagat els 18 milions d'euros de la clàusula de rescissió del seu contracte amb el Leganés. Ahir, el davanter ja es va acomiadar dels seus companys i del club madrileny i fins i tot el seu ja excompany, el central nigerià Omeruo, va publicar a Instagram que el trobaria a faltar.

Finalment, com era d'esperar, no hi ha hagut negociació ja que el Leganés queda en una situació molt precària per la marxa de Braithwaite. Ahir s'especulava amb el fet que la federació deixés fer un fitxatge a l'entitat blanc-i-blava, que actualment està empatada amb l'Espanyol en l'última posició de la classificació, i que ja va perdre el marroquí En-Nesyri, fitxat pel Sevilla en el darrer mercat d'hivern. Després de la marxa de Braithwaite, s'haurà de refiar de l'argentí Guido Carrillo, que era el suplent dels dos anteriors, de Guerrero, contractat en el mercat d'hivern procedent de l'Olympiacos, o fins i tot del sallentí Aitor Ruibal, que últimament feia de carriler dret.



Presentació, avui mateix

Un cop es confirmi el fitxatge de Braithwaite, el jugador afrontarà els seus primers actes com a blaugrana amb la presentació oficial, tot i que ja s'espera que s'hagi entrenat amb l'equip amb vista al partit de lliga de dissabte a les quatre contra l'Eibar al Camp Nou. Braithwaite no és hàbil per jugar dimarts en Lliga de Campions a Nàpols ja que s'ha tancat el període d'inscripcions per a competicions europees.

El Barça confia que entre els 14 partits que pot jugar ara i l'Eurocopa, per a la qual serà seleccionat per Dinamarca, es revaloritzi i el pugui vendre a l'estiu, amb la qual cosa recuperaria la inversió, tot i que el contracte que firmarà és de tres anys i mig.