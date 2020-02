Can Taulé va acollir un primer trial molt igualat del social de MC Manresa

Moto Club Manresa va iniciar una nova edició del campionat social de trial 2020. La primera prova va tenir lloc a Can Taulé amb zones assequibles per a tots els nivells però mantenint la filosofia dels darrers anys de traçades molt tècniques i passades per grans pedres on el desgast físic és notable. En total hi van participar 84 pilots, repartits en 6 categories.

Els primers classificats de cada nivell van ser, en infantil groc, Aleix de la Fuente (beta) 30 punts, Joan Roura (Sherco) 47 i Silvestre Ginferrer (Gas Gas) 55; en clàssiques groc, Josep Jordana (Fantic) 45; en nivell verd, Josep Sala (Montesa) 19, Oriol Raventós (Beta) 27 i Marc Lanuza (Scorpa) 28; en nivell vermell, Gil Vila (Gas Gas) 2, Jordi Lestang (Montesa) 6 i Gabriel Giró (Montesa) 7; en nivell blau, Ricard Alcaraz (Sherco) 2, Albert Ràfols (Gas Gas) 2 i Elisabet Solera (TRS) 11; i en nivell groc, Jordi Tobella (TRS) 5, Daniel Coll (Montesa) i Hèctor Pedrosa (Montesa) 8.

El proper trial social es disputarà a Sant Salvador de Guardiola el dia 15 de març.