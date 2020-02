El Catalònia-Joviat A venç a Calaf i és a un punt dels capdavanters de Segona

Sort diversa a les formacions del Catalònia-Joviat a la lliga catalana. El primer equip, a Segona Catalana, malgrat alguna baixa important, va tenir un matx plàcid i va vèncer a domicili el Calaf per un còmode 3-7. Els manresans no van veure perillar en cap moment la victòria: Juan Carlos Sanpera (taules) i Ferran Gràcia (victòria) van ser els primers d'acabar i anotar. També van aconseguir puntuar Miquel Her-reros, Salvador Armengol, David Armengol i Josep Ramon Menac amb sengles victòries i Francesc Garriga, Antoni Picañol i Juli Pérez amb taules, els dos darrers als sempre complicats primer i segon taulers. Josep Freixas va ser l'únic que no va puntuar. Aquesta victòria situa els manresans quarts, a només un punt del grup capdavanter format pel Vila Olímpica, el Moià i el Jake.

A Preferent, el Catalònia-Joviat B va tenir una nova derrota, força igualada, aquesta vegada a mans de l'Escola d'Escacs de Barcelona B. Els tres darrers taulers van aconseguir puntuar tal com s'esperava: Dan Clotet, al vuitè, va ser el primer d'acabar sense donar opcions al rival. Joan Marfà al desè va treballar per aconseguir arribar a un final amb superioritat que va resoldre satisfactòriament. I Àngel Burniol, al novè, va remuntar un final complicat que la rival no va saber jugar i va guanyar després de 67 jugades. A la resta de taulers, només Albert Vilà (victòria) i Marcel Albets (taules després d'un llarg període d'inactivitat) van anotar i van deixar el marcador en el 5,5-4,5 final. L'equip és ara 8è.

El Catalònia-Joviat C, a Segona Provincial, malgrat perdre 3,5 a 2,5 amb el Montbui, va veure com en Josep Sallent guanyava un jugador amb 240 punts d'ELO més que ell. També cal destacar les taules d'Adam Sultygov contra un rival teòricament superior i un excepcional Joan Pérez, que s'ha convertit en un valor segur.

A Tercera Provincial, el Catalònia-Joviat D va perdre la primera posició del seu grup en encaixar una dura derrota a mans de l'Estany B. Només Edgar Vázquez va ser capaç d'aconseguir unes taules, amb una partida igualada i controlada. I en la categoria sub-12, els manresans van signar un 3-1 en l'enfrontament amb el Mollet, un resultat que els situa en una còmoda sisena posició, sense opcions de títol però també lluny del descens.