Ferran Soriano diu que les acusacions de la UEFA contra el City són «falses»

El conseller delegat del Manchester City, Ferran Soriano, va manifestar ahir que les acusacions de la UEFA per les quals el club ha estat sancionat a dos anys fora de les competicions europees són «falses» i que faran tot el possible per demostrar-ho.

Segons Soriano, «aquest només és un altre desafiament. Estarem junts, ho passarem i no decebrem la nostra gent. Les acusacions no són certes». L'exdirigent del Barça va afegir que «som un club sostenible, amb beneficis, sense deute, els nostres comptes han estat examinats moltes vegades, per auditors, per reguladors, per inversors, i han estat molt clars». La seva idea és que tot estigui «liquidat abans de l'estiu». Segons Soriano, «Guardiola ha estat informat de tot el procés, òbviament, però ell no ha de respondre de tot això».