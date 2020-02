Un gol de Werner posa Mourinho contra les cordes

? El Leipzig va donar el primer cop per classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions en derrotar el Tottenham per 0-1. De tota manera, l'eliminatòria està oberta ja que els anglesos ja van aixecar el mateix resultat contrari en les semifinals de l'any passat contra l'Ajax. Malgrat això, l'equip de José Mourinho trobarà a faltar dues de les seves referències atacants, els lesionats Kane i Son, com ja va fer ahir. Els alemanys van dominar la primera part però no es van avançar fins al minut 13 de la represa, quan el seu davanter Timo Werner va transformar un penal de Davies i Laimer. Els locals van atacar i van fer un pal, però no van superar el porter Gulacsi.