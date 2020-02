L'Obradors Motorcat tindrà la participació dels equips benjamí i aleví del Barça

arxiu particular

El Torneig Obradors Motorcat del CE Puig-reig és un èxit organitzatiu

La novena edició del Torneig Motorcat Obradors del CE Pui-reig, que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de maig en categories aleví i benjamí, i el 10 de maig en prebenjamí, s'ha assegurat la presència dels equips A del FC Barcelona tant en la categoria aleví com benjamí.

El torneig tindrà la participació de 72 equips i uns 900 esportistes entre jugadors i entrenadors, 192 partits entre les tres categories, repartits en quatre seus: Puig-reig (fase prèvia i finals tant en aleví com en benjamí i tot el prebenjamí), Sant Jordi de Cercs (fase final plata en benjamí), Avià (fase final plata en aleví) i Gironella (fase final or en benjamí i aleví).

Equips de nivell com el FC Barcelona, FC Girona, UE Cornellà, Base Reus i Gimnàstic de Manresa ja estan confirmats com a caps de sèrie, juntament amb els equips locals, comarcals i altres vinguts de fora, com els italians de la Poliesportiva Bruinese de Torí, en la que serà la tercera participació en aquest torneig.