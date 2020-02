Manresa + Comerç col·laborarà amb el CE Manresa

Aquest dijous a la tarda es va presentar l'acord de col·laboració entre Manresa + Comerç i el CE Manresa. L'associació de comerciants se suma a la campanya #AlCongostiVola, pel que ara diversos establiments vendran butlletes del sorteig per a un viatge a Nova York per a dues persones que farà el club el 15 de març, coincidint amb el partit entre el CE Manresa i l'Igualada, de la 3a Divisió.

La presidenta de Manresa + Comerç, Tània Infante, va assegurar que «s'ha d'empentar el Manresa en un moment no gaire plàcid per assolir els seus reptes». Per la seva banda, la presidenta de la Junta Gestora del club, Ruth Guerrero, va reconèixer que «aquesta ajuda significa una entrada d'aire fresc i de diners per cobrir els deutes de l'entitat».

L'acte va comptar amb la presència dels futbolistes del CE Manresa Alba López i Marc Cuello. De moment, es poden comprar butlletes en aquests 14 establiments, i la llista encara s'ampliarà:

Squaddra

Vela

Casa Pepe

Elena Vers

Cube

Vinalium

Vital S&B

Pajaril

Inllobsa

Carniceria Rosa

Chinito

Montepio

Bar Torrent