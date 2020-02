La subhasta del Baxi recull 14.172 euros contra el càncer

La subhasta que es va iniciar fa dos caps de setmana –després del partit entre el Baxi Manresa i el Casademont Saragossa– de dues camisetes de cada jugador commemoratives d'una campanya de lluita contra el càncer va acabar ahir superant, segons el club, les expectatives més optimistes. Així, deu dies després d'haver començat, es van recollir 14.172 euros, que aniran a l'Associació Espa-nyola Contra el Càncer (AECC), coimpulsora de la iniciativa, amb el suport del club.

Els tres últims dies han suposat una important injecció econòmica a les xifres que s'havien acumulat durant el cap de setmana. Així, en el diari de dilluns informàvem que s'havia arribat als 11.000 euros, dada que ha crescut en 72 hores fins arribar a més de 14.000.

Ja se sabia des de gairebé el primer dia que la camiseta per la qual es licitaria més diners seria la de Pere Tomàs. El seu bon amic Ricky Rubio, ara als Phoenix Suns de l'NBA, va oferir 5.000 euros per la camiseta. Rubio està molt conscienciat en la lluita contra aquesta malaltia des de la mort de la seva mare, Tona Vives, per culpa d'un càncer de pulmó.

En les últimes hores de subhasta van entrar algunes ofertes importants. Així, la persona o persones amb el nom «Fora Dubtes» ha ofert 1.000 euros per la de Ryan Toolson. La segona camiseta del nord-americà també ha arribat a una xifra important, de 610 euros, la tercera més alta de totes, a càr-rec d'Emma Parera. A continuació venen els 500 euros per la de Dani Pérez, a càrrec de la Grada d'Animació, i tanca el top-5 els 502 euros de Valentín Ocaña per la segona de Pere Tomàs.

L'entrega de les camisetes es farà d'aquí a dues setmanes, en un dia encara sense determinar, en un acte que serà exclusiu i privat, segons va indicar el club. Serà quan l'equip ja hagi reprès els partits, després de l'aturada per la Copa i les finestres FIBA.