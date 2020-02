El València té un peu fora d'Europa després de ser atropellat a San Siro

El València haurà de fer una remuntada històrica a Mestalla per arribar als quarts de final de la Lliga de Campions després de ser apallissat per un Atalanta que va mostrar el seu gran estat de forma i va acreditar que és el màxim golejador de la lliga italiana. L'equip de Bèrgam, que juga a Milà els partits europeus perquè les obres del seu estadi encara no estan homologades, va sorprendre el conjunt de Celades, que ahir tenia moltes baixes. Encara van tenir sort els valencians del gol de Txerishev, que obre l'esperança, i van haver de lamentar moltes errades posteriors.

El partit va ser un recital ofensiu. Jaume va evitar un gol cantat de Pasalic abans que el lateral Hateboer inaugurés el marcador en rematar una centrada del cervell llombard, el Papu Gómez.

Els visitants van reaccionar amb un pal de Ferran Torres i una ocasió de Guedes, però van rebre un altre gol abans del descans, quan l'eslovè Ilicic va anotar un golàs xutant de fora de l'àrea. I les coses es van complicar més a l'inici de la represa, quan el suís Remo Freuler va enganxar un altre obús que va superar Jaume i novament Hateboer va trencar el fora de joc per plantar-se davant del porter i anotar el quart.

Per sort per als valencians, Txerishev va anotar el 4-1 tot seguit i es va iniciar un atac i gol sense resultat. Maxi Gómez, que ja havia errat un gol fet en un xut aturat per Gollini, va poder fer el segon. El mateix porter va atrapar la rematada posterior de Txerishev. Després, Soler, Kondogbia i Gayà van desaprofitar ocasions i, en el tram final, amb el partit trencat, primer Duván Zapata i després Malinovakyi, les incorporacions italianes, no van estar afortunats per tancar la maneta de gols.