Bartomeu regateja el tema de les xarxes en l'estrena de Braithwaite

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va evitar respondre cap pregunta sobre el tema de l'empresa I3 Ventures i la seva suposada campanya de desprestigi a les xarxes en la presentació del danès Martin Braithwaite, pel qual el club va pagar al matí els 18 milions d'euros de la clàsula de rescissió del seu contracte anterior amb el Leganés. En una roda de premsa en què vuit preguntes van ser per al mandatari, només dues (la de Barça TV i una d'un periodista danès) al presentat i dues més al secretari tècnic, Éric Abidal, Bartomeu es va limitar a dir que «treballem de manera interna sobre el cas de les xarxes i quan tinguem alguna novetat ja us ho farem saber».

En la compareixença, en què ja va avisar que només era allà per presentar el nou jugador i no per respondre sobre temes als quals s'havia referit dimarts, també va negar que el fitxatge del jugador nòrdic, que es fa com a pedaç per la lesió de llarga durada d'Ousmane Dembélé, s'hagi fet perquè ja s'hagi acordat la seva sortida en el mercat d'estiu amb el seu representant, Ali Dursun. Segons Bartomeu, «Braithwaite ha firmat un contracte de quatre anys i mig, fins al 2024, i ha vingut per ajudar-nos en la lliga i també per fer-ho més endavant». De tota manera, tenint en compte que a l'estiu es poden reunir a la plantilla Messi, Griezmann, Suárez, Dembélé, Ansu Fati, Coutinho, que tornarà de la cessió al Bayern, i un davanter centre de primer nivell mundial, no sembla que Braithwaite, tret d'una revaloració espectacular, hi pugui tenir gaire lloc. De fet, el Barça espera que faci una gran Eurocopa amb Dinamarca per recuperar la inversió.



Abidal, l'altre objectiu

Un altre dels escàndols que ha afectat el Barça les últimes setmanes ha estat l'enfrontament entre el secretari tècnic, Éric Abidal, i Leo Messi, que li va respondre a través d'Instagram que no responsabilitzés la plantilla de la sortida de l'extècnic Valverde. Preguntat sobre l'afer, l'exlateral francès es va limitar a dir que «una de les coses que he après els darrers dies és que els temes interns se solucionen a casa». Més tard, inquirit sobre el debilitament evident de la plantilla, amb les sortides al mercat d'hivern d'Aleñà, Carles Pérez, Todibo, Wagué i també Abel Ruiz, del Barça B, va prioritzar «la qualitat a la quantitat. En el tema d'Aleñà no vam poder fer res i llavors jo no puc controlar el nombre de jugadors que hi ha» a la primera plantilla. Segons ell, «si Ousmane no s'hagués lesionat, ara no seríem aquí».



El final d'un camí

Així, en un tercer terme va quedar qui havia de ser el gran protagonista de la jornada, un Martin Braithwaite acompanyat de la seva embarassadíssima dona i dels seus tres fills. Bartomeu el va presentar com «un jugador amb una gran personalitat», i Abidal, com «un davanter amb molta força». El jugador va admetre que «la trucada del Barça em va sorprendre perquè evidentment no me l'esperava, però he treballat durant molts anys perquè m'arribi aquesta oportunitat. Ha estat d'aquesta manera i espero començar a fer entrenaments de seguida, veure com es mouen els grans jugadors del Barça i saber-me situar bé a l'àrea per rematar les seves jugades».

Durant l'acte, el president Bartomeu també va lamentar la manera com ha arribat el fitxatge i que no es permeti al Leganés reforçar-se.