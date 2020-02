Catorze establiments venen butlletes del sorteig d'un viatge del CE Manresa

L'acord de col·laboració entre Manresa + Comerç i el Centre d'Esports Manresa ja ha donat els primers fruits i les butlletes del sorteig d'un viatge a Nova York per a dues persones organitzat pel degà del futbol manresà ja es poden adquirir a 14 comerços de la capital del Bages.

Dimecres a la tarda es va oficialitzar l'adhesió de l'associació de comerciants a la campanya #AlCongostiVola. L'acte de presentació va tenir la presència de la presidenta de Manresa + Comerç, Tània Infante, així com de la seva homònima a la junta gestora del CE Manresa, Ruth Guerrero, acompanyades dels futbolistes Marc Cuello i Alba López, jugador del primer equip i golejadora del sènior femení.

Tània Infante va assenyalar durant la presentació que «s'ha d'empènyer el Manresa en un moment no gaire plàcid que dificulta la consecució dels seus reptes». Per la seva part, la presidenta de la junta gestora blanc-i-vermella, Ruth Guerrero, va reconèixer que «el suport de Manresa + Comerç és una alenada d'aire fresc i pot repercutir en l'èxit del sorteig i ajudar-nos a obtenir els diners necessaris per cobrir el deute de l'entitat», quantificat en 170.000 euros per la junta gestora.

La conseqüència tangible de l'acord és que els ciutadans de la capital del Bages poden adquirir butlletes del sorteig al Bar Chinito, Bar Pajaril, Carnisseria Rosa, Centre de teràpies naturals i herboristeria Vital S&B, Gimnàs Cube, Elena Vers Estudi de Pilates & Aqua, Hostal La Masia, Inllobsa Immobiliària, a les oficines del Montepio de Conductors, restaurant Casa Pepe, Squaddra Futbol, Torrent. Cafè & Tapes, Gimnàs Vela Club & Fitness i Vinalium.

El Manresa sorteja un viatge a Nova York per a dues persones. El preu de la butlleta és de 5 euros i el sorteig es farà el diumenge 15 de març, durant la disputa del partit de Tercera contra l'Igualada.