Dos solsonins prenen part en la insòlita travessa en globus als Pics d'Europa

Travessar els Pics d'Europa en globus aerostàtic des de la població asturiana de Benia de Onís fins al llogarret de Revelillas, a Cantàbria. Aquest és el desafiament que van acceptar i completar exitosament, aquest dimecres, els pilots solsonins Arnau Torrebadella i Òscar Solé. El repte de sobrevolar la serralada en globus no s'havia entomat des del 1992.

La iniciativa de fer la travessa va sorgir dels responsables de l'empresa de Gijón Volar en Asturias. La proposta es va transmetre a deu tripulacions de cinc comunitats autònomes: Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid i Andalusia. Un dels tres equips de pilots catalans que van rebre la invitació va ser el que integren els propietaris de l'empresa solsonina Globus Pirineu, Arnau Torrebadella i Òscar García. Tal i com assenyala el solsoní d'origen sallentí Arnau Torrebadella «tots dos hem afrontat travesses de característiques semblants als Pirineus, a més de vols amb sortida des de Vielha i arribada a Solsona o Manresa».

La data inicial marcada per fer la travessa era el 12 de febrer, però «la presència de núvols baixos i l'excessiva força del vent van provocar que s'ajornés una setmana».

Aquest dimecres, amb unes condicions climatològiques immillorables, els deu globus van completar l'expedició. El pilot de la Rioja Santiago García va fer la travessa amb el duet solsoní.

«Anàvem en una cistella amb capacitat per a set persones, però portàvem vàries bombones de gas, imprescindibles per fer un vol de tres hores, dues hores més llarg de l'habitual. A més, per evitar patir el mal d'alçada en assolir altures properes als 5.200 m, duiem oxígen», detalla Torrebadella.

L'expedició solsonina va sobrevolar el Naranjo de Bulmes, la gola del riu Cares i els llacs de Covadonga. «El principal desafiament d'una travessa a aquesta altura és la força i la direcció més marcada del vent. Vam assolir velocitats de 55 a 60 km/h en un entorn agressiu que requereix una gran perícia per fixar la trajectòria correcte i evitar desviar-se del punt d'arribada», conclou el solsoní.