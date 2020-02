Èxit d'adhesions en la commemoració del dia contra la LGTBfòbia a l'esport

La campanya de sensibilització engegada per l'Associació LGTB TalComSom, l'associació lesbiana, gai, transsexual, transgènere i bisexual del Berguedà, la Garrotxa, el Moianès, Osona i el Ripollès, per implicar tant els ajuntaments com les entitats esportives en la lluita contra la discriminació en el món de l'esport per l'orientació sexual, ha estat reeixida.

Una trentena de municipis d'aquestes comarques s'han adherit a la iniciativa de penjar a la façana de l'ajuntament un cartell commemoratiu del 19 de febrer, Dia Contra la LGTBfòbia a l'Esport, entre els quals la capital del Berguedà, Montmajor, Olvan i Vilada, a més de la vila de Moià i Collsuspina, al Moianès.

D'altra banda, l'Associació LGTB TalComSom demana a tots els equips de les poblacions de les cinc comarques que es facin una foto amb la bandera LGTB i la comparteixin a les xarxes socials.