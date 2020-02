L'atletisme queda aparcat, però encara no del tot

? La carrera atlètica de Paula Raul en els 100 metres tanques la va portar a ser medalla de bronze en el Campionat d'Espanya del 2018. Va ser just abans que li arribés l'oferiment d'Ander Mirambell de començar a provar l'skeleton. Després d'un dur càsting, va entrar a l'equip estatal i va saber que cada vegada hauria de deixar el seu anterior esport més de banda per dedicar-se al nou. Explica que «des del setembre no toco les tanques i ara espero tornar-hi i entrenar-me per ajudar el club [l'Avinent Manresa] a les lligues. De tota manera, ja no em veig preparant-me per competir en un Campionat d'Espanya» individual. Tot i que enguany aquesta cita és aviat, a final de juny, i el podria compaginar amb la pretemporada de l'skeleton, opina que «si vols estar a un bon nivell en les tanques, les has de preparar amb temps, entrenant-te a l'hivern, i jo no puc fer-ho». Si la seva dedicació a l'skeleton creix, és conscient que «ajudaré el club en llargada o en una prova que no requereixi tanta preparació, però en tanques serà difícil».