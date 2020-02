Els llops devoren un Espanyol que ja es podrà dedicar del tot a la permanència a la lliga

L'Espanyol va dir adeu ahir de manera virtual a Europa en caure apallissat, més en el marcador que en el joc, per uns Wolves que es van prendre amb més voluntat el partit, almenys pel que es veu de les dues alineacions titulars. El duel de diumenge a Valladolid va pesar en Abelardo i també en els jugadors, que dijous passaran el tràmit de la tornada i es podran dedicar a la lliga.

L'equip va intentar controlar l'inici fulgurant que s'esperava del conjunt anglès, tot i que al final no ho va ser tant. Els Wolves no travessen el seu millor moment i van sortir amb cautela, però es van trobar un gol al quart d'hora de joc. Un córner servit per Moutinho el va pentinar Raúl Jiménez i el va rematar Diogo Jota. La pilota va tocar en Víctor Sánchez el suficient per entrar a la porteria. L'equip local va voler fer sang amb una contra d'Adama, però Andrés Prieto va solucionar el perill.

Des d'aquell moment, l'Espa-nyol va passar a jugar en camp contrari. Melendo va avisar abans que Rui Patrício s'emboliqués amb la pilota i donés a Ferreyra l'oportunitat d'empatar, però el porter portuguès va reaccionar i va evitar el gol amb una gran parada. Fins al descans, el partit es va travar i només Dídac Vilà es va aproximar al gol.

En la segona part, Wu Lei va avisar fins a tres ocasions, però el golàs de Rubén Neves, en empalmar un rebuig de Víctor Gómez, va fer molt mal als blanc-i-blaus. El tècnic ho va intentar reactivar amb els canvis, però ni David López, ni Calleri, no van poder impedir dos gols més de Diogo Jota, el primer vencent la resistència d'un tou Víctor Gómez i el segon amb un altre gran tret llunyà que no va poder aturar Andrés Prieto. A més, Neto va fer un altre pal i el final del partit encara va salvar de més gols un Espanyol que ja no va ni intentar reduir la distància.