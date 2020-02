El Madrid celebra la Copa amb una pallissa a Istanbul

El Reial Madrid va apallissar sense pietat el Fenerbahçe (65-94) en el seu retorn a l'Eurolliga després d'haver guanyat la Copa del Rei de Màlaga. Tot i tenir les baixes de Llull, Randolph, Taylor i Felipe Reyes, el conjunt de Pablo Laso va passar per damunt d'un combinat turc que està patint per entrar als play-off després d'una primera meitat de temporada molt irregular.

Jaycee Carroll, amb 20 punts i quatre triples, va ser el màxim anotador dels blancs, a un de De Colo, que, juntament amb Vesely, va ser l'únic dels locals que va plantar cara. Amb aquests 29 punts de diferència el Madrid agafa un clar avantatge de trenta en el diferencial de punts sobre el Barça, que avui visita el Panathinaikos a les 20.30 hores.



Derrota del Baskonia

En canvi, la jornada no va tornar a ser bona per al Kirolbet Baskonia, que es va enfonsar i va perdre a casa per 60-74 contra el Zalgiris, amb qual cosa cau a l'avantpenúltima posició. El revulsiu Ivanovic no funciona i ahir els bascos no van poder parar Ulanovas, Lekavicius i Leday, tot i els 17 punts de Christon. En els altres partits, Zenit-Alba (81-83, amb triomf d'Aíto sobre Xavi Pascual), Olympiacos-Asvel (77-68) i AX Milà-Khimki (69-78).