«Quan vaig agafar el club, fa un any, la situació era més desesperant que la d'ara»

Va presentar la dimissió el gener després que dotze partits del futbol base de l'entitat no es poguessin jugar pels deutes arbitrals que l'entitat arrossegava. Els problemes econòmics, i no els esportius, van propiciar l'entrada d'una gestora

Luis Villa, expresident del Centre d'Esports Manresa, ha mantingut silenci mentre la gestora ha tramitat la seva entrada al club. Assentada la nova junta provisional, Villa ha volgut defensar la seva gestió al capdavant de l'entitat, tot i que també ha admès errades greus que van propiciar la seva dimissió el gener passat.



Si pogués tornar enrere, ara es faria càrrec del club com va fer ara fa un any arran de la dimissió de José Luis Correa?

Per suposat que tornaria a fer-ho; aquella situació era molt més desesperant que la d'ara. I ningú no s'acostava per ajudar. Era un abisme que vam transformar en un fluxe d'il·lusió cada cap de setmana.

Que durant els anys de mandat de José Luis Correa totes les despeses les pagués el president va ser un error, mirant el futur del club?

No crec que fos un error, el que em sembla és que es va crear una situació de confort que no ens va permetre créixer. Es va desaprofitar el gran ajut de José Luis Correa, sens dubte.

Com s'expliquen els èxits esportius de la temporada passada, com l'ascens del primer equip a Tercera Divisió, i el contrast amb els greus problemes econòmics?

El curs passat, el club estava per portar les claus a l'Ajuntament. No és que s'acumulessin més problemes econòmics, eren els que ja hi havia. Se suposava que pujar a Tercera Divisió renovaria el sentiment manresà i s'aconseguirien més ajuts econòmics i de gestió; en algun cas s'està complint, ja que cinc socis dels nous que es van fer a l'estiu avui porten la junta gestora.

Diuen que no vol ser ajudat. Ho admet? Li ha faltat temps per aconseguir més diners?

Primer, el qui diu això de mi no té bona intenció; segon, és una gran mentida fàcil de rebatre. No em va quedar ni un racó d'aquesta ciutat per recórrer i anar a demanar ajut, amics, associacions, Ajuntament, comerços, clubs amics, assessors professionals, exjugadors, expresidents, federació, aficionats, socis, pares de jugadors de la base, etc. A la vista està que a tres persones de la gestora els vaig oferir participar en la meva directiva, incloent-hi el càr-rec de vicepresident. El pla era arribar a aquest febrer per cobrar de la federació i engegar la rifa d'un cotxe. Ara veig que la gestora està fent exactament el mateix. Tan mal encaminats no anàvem. Considera que la seva dimissió va ser la decisió correcta?

El desembre va ser el primer mes en el qual no vaig poder complir el pagament a jugadors i entrenadors. Jo ja estava emocionalment molt tocat i la decisió de dimitir no era un debat en mi, només faltava prendre la decisió.

Al final, es va trobar sol?

La família, els meus amics i les persones que em coneixen mai deixaren que em sentís sol.

Quins han estat els seus principals errors?

Dels errors que més em puc retreure a mi mateix, el més important és el de no poder fer res per aturar la suspensió dels partits de futbol base; qui em coneixen sap que el futbol base per a mi ho era tot. També no ser capaç d'aconseguir la confiança dels polítics.

Per què no va convocar el 2019 una assemblea per donar a conèixer els comptes?

L'assemblea la vaig voler fer des del juny del 2019, i en les actes de les reunions de junta hi ha la meva sol·licitud, el problema va ser no completar la directiva per començar a reorganitzar el club. Quan ho vam aconseguir, estàvem coberts de feina amb el començament de la temporada. Tot i això, el desembre ja teníem data de l'assemblea per al gener, però la meva dimissió no la va fer possible. Els comptes no els vam negar mai, els hem ensenyat cada cop que ens els han demanat. Òbviament no podíem permetre l'entrega de documentació privada del club.

Què destacaria de la seva etapa de president?

Destacaria el treball, l'honradesa i el valor de fer front a una situació molt complicada, conjuntament amb la valentia dels entrenadors, jugadors i treballadors del club, que, a dia d'avui, encara estan al peu del canó i sense cobrar.

Està decebut amb la ciutat de Manresa i la seva relació amb el futbol?

No estic gens decebut de la ciutat, al contrari, crec que com més s'hi involucri, més s'acostarà al Congost. Totes les nostres campanyes de màrqueting estaven abocades a la ciutat. Diuen que Manresa és de bàsquet, però jo això no ho comparteixo. La gent va al bàsquet perquè està a la màxima categoria i, realment, és un orgull, però el futbol és l'esport més popular del món, i Manresa no és una excepció. Si estiguéssim a Segona Divisió, segur que sumaríem molts aficionats.

La seva relació amb l'Ajuntament ha estat més negativa del que s'esperava?

Sens dubte. Esperava que quan vaig prendre la decisió de donar continuïtat al club, els polítics estiguessin al meu costat per aconseguir estabilitzar l'entitat, però ha passat tot el contrari.

Quines sensacions li transmet la junta gestora?

Han assumit un gran desafiament, i això és d'agrair. Els conec perquè a l'estiu deien que volien ajudar-me; suposo que tenen la fórmula per sortir d'aquesta situació, o almenys això em transmetien; l'inconvenient és que en els aspectes esportius no els veig experiència i això és fonamental. En tot cas, cal donar-los temps.

Accepta les quantitats de deute que es comenten, uns 170.000 euros?

Els números que s'han publicat no són reals; caldrà esperar que s'acabin d'auditar els comptes. El deute de l'any passat s'ha reduït en menys de la meitat, i quan jo vaig dimitir, l'11 de gener, vaig deixar pendent un mes del primer equip i mig mes del futbol base, més els arbitratges, i la quantitat de Hummel, que ja es coneix.

La continuïtat del contracte del bar del Nou Estadi del Congost al seu favor, almenys fins a final de temporada, li sembla un detall per part de la gestora?

El bar sempre és una font econòmica molt important per al club. Penso que ha estat una decisió encertada de la junta gestora donar continuïtat al contracte.

En els propers mesos, la junta gestora ha de convocar eleccions. Suposo que no li passa pel cap presentar-s'hi?

Presentar-me a les eleccions, en aquest moment no m'ho plantejo, de cap manera. En canvi, tot el que sigui ajudar, sempre.