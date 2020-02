El Barça ressorgeix al darrer quart i suma un nou triomf a l'Eurolliga

El Barça va oblidar l'ensopegada a la Copa del Rei amb una victòria de molt ofici a la complicada pista del Panathinaikos (81-92), que va arribar gràcies al ressorgiment en defensa i en atac del dar-rer quart i al lideratge de Higgins i Mirotic. Amb aquest resultat, els blaugrana sumen la sisena victòria consecutiva a l'Eurolliga.

En la primera meitat el domini va ser per a l'equip de Rick Pitino, que va arribar a guanyar per onze punts, amb Calathes i Papagiannis fent les delícies dels seus aficionats. No obstant, tot va canviar a la segona meitat, amb la millora defensiva dels homes de Svetislav Pesic. Llavors va aparèixer Mirotic, qui va liderar el seu equip cap a la remuntada i va sentenciar amb un triple llunyà.



Derrota del València a casa

L'altre equip de la Lliga Endesa que jugava ahir, el València de Jaume Ponsarnau, va caure derrotat a la seva pista enfront el Maccabi (82-85), en un matx decidit als últims instants, quan els israelians van estar més encertats des de la llarga distància. En els altres dos partits, el CSKA de Moscou va vèncer a domicili contra l'Estrella Roja (81-86) i l'Efes va guanyar clarament a Munic (63-88).