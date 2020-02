Derrotes de Nelson i Magarity amb les seves seleccions

? Els dos jugadors del Baxi Manresa que van disputar ahir partits de la fase de classificació per a l'Eurobasket del 2021, Luke Nelson i William Magarity, van caure derrotats. La Gran Bretanya de Nelson va perdre a Montenegro (81-74) amb nou punts i cinc assistències de l'escorta. Per la seva banda, la Suècia de Magarity no va poder superar Croàcia, a Zagreb (72-56). L'ala-pivot va anotar deu punts. La matinada de dijous a divendres, l'Argentina de Vaulet va perdre amb Veneçuela (68-74).