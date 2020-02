El Manresa serà a Castelldefels per recuperar el terreny perdut

En una jornada en la qual els equips de categories catalanes tenen jornada de descans (només hi ha programada la continuació del Berga-Tibidabo (demà, 19.30 h), el Manresa sí que juga a la Tercera Divisió. Ho farà demà diumenge al camp d'un dels clàssics de la categoria, el Castelldefels (12 h). En aquest enfrontament, no gens senzill, els manresans miraran de recuperar el terreny perdut diumenge al Congost, on van caure derrotats per un Horta més encertat en els metres finals.

El Castelldefels és un conjunt, com el Manresa, de la meitat de la taula, i disposa de dos punts més que els blanc-i-vermells; va començar amb força irregularitat i ha anat millorant les seves prestacions a mesura que ha anat avançant la competició, tot i que s'ha mostrat, fins ara, més segur com a visitant. A casa ja ha perdut sis enfrontaments dels dotze que hi ha jugat. Per a aquest nou duel del Manresa, Andreu Peralta no podrà disposar dels sancionats Florent Reverdie i Miguel Ángel Luque (aquest també lesionat).

Per la seva part, l'Igualada, que no va poder passar de l'empat amb la Pobla Mafumet a les Comes (1-1), té demà el compromís a casa d'un Vilafranca (12 h) que s'està afermant a la part alta de la classificació (és sisè amb 40 punts). Els igualadins, en canvi, necessiten, com cada setmana, un resultat favorable per seguir optant a la permanència. I és que els de Marc Cabestany són penúltims amb 22 punts i tenen el San Cristóbal a tres i el Banyoles i el Santfeliuenc a quatre.

Triomf del Calaf sobre el Caldes

A Segona Catalana (grup 4), el Calaf va jugar dijous el partit corresponent a la jornada del proper cap de setmana davant el Caldes. Els calafins es van imposar per 4 a 3 en un duel que tenien dominat per 4 a 1 al minut 65. Van marcar, pel Calaf Alfred (3) i Darío.