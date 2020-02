El Nou Congost rep la primera fase de la Copa Catalana Via Olímpica

Si el cap de setmana passat van competir les gimnastes de la categoria base 4 , 5 i 6 i edat escolar nivell D3, entre avui i demà el Nou Congost rebrà la primera fase de la Copa Catalana de gimnàstica artística femenina base 8A i 8B i Via Olímpica (tots els nivells). En aquest segon apartat, les millors representants de l'Egiba competiran en els nivells 10 sènior, 1 i 2 (petites) i 5 (mitjanes).

Avui els horaris són els següents: via olímpica 4 (8,45 h i 9.55), via olímpica 2 (11.15 h i 12.20 h), via olímpica 7 i 10 (14 h), via olímpica 9 (16.15 h), via olímpica 8 (17.45 h i 19 h) i base 8B (20.30 h). Diumenge, via olímpica 3 (8.30 h i 9.35 h), via olímpica 1 (10.45 h, 11.45 h i 12.45 h), via olímpica 5 i 6 (14.15 h i 15.30 h) i base 8A (17 h i 18 h).