Rubén Viciana i Eva Moya, del Royal Dance, sumen el seu quart mundial sènior

Eva Moya, Karina Rubio i Rubén Viciana al Palau d'Esports de Lió arxiu particular

Els ballarins del Club de Ball Esportiu Royal Dance de Manresa Rubén Viciana i Eva Moya van proclamar-se, el cap de sermana passat, al Palau d'Esports de Lió, campions del món de 10 balls en la categoria sènior 1.

Aquest és el quart ceptre mundial que conquereix la parella egarenca que habitualment competeix en la categoria sènior 1, reservada a les millors parelles de ball d'entre 30 i 45 anys. Rubén Viciana i Eva Moya, que també són parella sentimental, van assolir el seu primer campionat del Món el 2015, a Salou, en la modalitat de llatins. Un any després, a Boston, van guanyar el seu primer mundial de 10 balls, un títol que van revalidar al campionat del món de l'especialitat celebrat a la ciutat hongaresa de Györ el 2017. Per tant, aquest és el seu tercer títol mundial en la modalitat de 10 balls.

Rubén Viciana i Eva Moya participen com a parella en competicions de ball esportiu des de fa 21 anys. Ambdós compaginen la seva activitat i passió esportiva amb les seves responsabilitats professionals. Viciana és tècnic de qualitat d'una empresa ubicada a Vacarisses i Moya treballa com a assessora laboral per a una societat de Terrassa.



Nou anys amb Karina Rubio

La parella de ballarins egarenca va optar per preparar-se sota la direcció de Karina Rubio ara fa nou anys. Des de llavors, els ballarins vallesans han fet un important salt qualitatiu que els ha permès figurar entre l'elit mundial.

En l'àmbit estatal, Rubén Viciana i Eva Moya acrediten 25 campionats d'Espanya entre les tres modalitats del ball esportiu: estàndard, llatins i 10 balls.

L'objectiu següent dels egarencs és guanyar el mundial de llatins d'Amsterdam, l'octubre.