El segon Trofeu de la Llum de patinatge artístic del CPA Manresa es fa avui

El Club Patinatge Artístic Manresa impulsa i organitza la segona edició del Trofeu de la Misteriosa Llum de patinatge artístic. La competició es desenvoluparà avui al pavelló del Pujolet.

Al matí, la pista del poliesportiu acollirà els entrenaments i les competicions de les categories següents: Iniciació B, Iniciació A, Certificat, Promoció, Iniciació E Majors i Iniciació E Menors. La jornada matinal s'iniciarà a les nou en punt i es tancarà amb l'acte d'entrega de trofeus i guardons, previst per a tres quarts de dues menys cinc minuts.

El segon Trofeu de la Misteriosa Llum de Manresa reprendrà l'activitat a les quatre de la tarda, amb el desenvolupament de les proves adreçades als patinadors de les categories Iniciació D Majors, Iniciació D Menors, Iniciació C Menors i Iniciació C Majors. Per a les tres primeres categories, s'ha previst una tanda d'exercicis, mentre que per a l'última s'han reservat dues franjes horàries. Per tancar la jornada, a les 19.35 hores, s'iniciarà l'anomenada Competició Categories, prèvia a l'acte de lliurament de trofeus de la tarda.