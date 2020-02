Un Cristiano Ronaldo de rècord guia la Juventus a la victòria al camp de l'Spal

La Juventus va guanyar per la mínima a domicili amb gols de Ronaldo i Ramsey per continuar com a líder en solitari de la Serie A (1-2). Cristiano Ronaldo va sumar un nou rècord personal després de marcar al camp del Spal. El portuguès va igualar la marca de Batistuta i Quagliarella amb 11 partits consecutius marcant. L'estrella blanc-i-negre va aprofitar una sensacional assistència de Cuadrado per marcar el 0-1. A la represa Ramsey va ampliar distàncies amb una gran vaselina i Petagna va retallar distàncies de penal, 1-2. En el tram final el marcador no es va moure més i la Juventus va sumar tres punts més per seguir líder.

El divendres el Nàpols, rival del Barça als vuitens de la Lliga de Campions va imposar-se amb molts problemes al cmap del Brescia (1-2). Avui l'Inter de Milà es veurà les cares davant la Sampdoria (20:45 ) per seguir al capdavant a la classificació.