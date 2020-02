Haig venç la quarta etapa i Fuglsang segueix líder

El ciclista australià Jack Haig (Mitchelton-Scott) va imposar-se en la quarta etapa de la 66a Volta a Andalusia, disputada entre les localitats de Villanueva del Mesía i Granada. Haig va ser el més ràpid amb un temps de 3 hores, 7 minuts i 35 segons en els 125 quilòmetres de recorregut per davant de Jakob Fuglsang (Astana) i de Mikel Landa (Bahrain-McLaren). El ciclista danès Fuglsang arribarà a l'última etapa com a líder amb un petit marge de 14 segons d'avantatge. Precisament, Fuglsang, Landa i Haig es jugaran el triomf final d'aquesta Volta Andalusia en la contrarellotge final d'avui de Mijas (Màlaga) de 13 quilòmetres. El vencedor de l'etapa es troba a 35 segons del líder a la general. Per la seva banda, el ciclista de Vilanova i la Geltrú Marc Soler (Movistar) va finalitzar l'etapa en la setena posició a 1 minut i 14 segons del primer. Soler és setè a la general a 2 minuts i 41 segons i avui tindrà una bona oportuntiat per reduir temps.