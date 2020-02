El Manresa FS capgira el duel en el darrer minut i tomba el Cerdanyola

El Manresa FS va aconseguir una victòria de prestigi a la complicada pista del Cerdanyola, un rival directe en la lluita per entrar a les posicions de play-off d'ascens, després de remuntar al dar-rer minut un matx que semblava totalment perdut. Amb aquest resultat, els bagencs es mantenen quarts a la classificació del grup 3 de Segona Divisió B.

Els jugadors dirigits per Sito Rivera van fer una bona primera part, situant les línies defensives altes per tal de dificultar les transicions rivals. D'aquesta manera es van poder avançar en el marcador amb dianes d'Asis i Corvo en els cinc primers minuts. Al 14, Héctor Albadalejo va retallar distàncies i va engrescar el públic local, però pocs segons després Corvo va tranquilitzar els manresans amb l'1-3. Seguidament, els visitants van cometre errades defensives, i els locals ho van aprofitar per empatar mitjançant Gordillo i Albadalejo. Amb el 3-3 es va arribar a la mitja part.

En la segona meitat, el Manresa FS va sortir desconnectat, mentre que el Cerdanyola executava una bona pressió. Tot i aquest panorama van ser els bagencs qui van marcar, amb un gol d'Aaron. Tot seguit es va entrar als darrers vuit minuts, que van ser d'autèntica bogeria. Quan en faltaven dos, els locals van jugar amb porter-jugador, i en la primera acció Pedro va establir l'empat a quatre.



Intervencions salvadores d'Adil

Posteriorment va aparèixer la figura d'un dels jugadors més destacats del Manresa FS, el porter Adil, qui va realitzar quatre intervencions de mèrit en un moment de clar domini dels vallesans. Tot i això, no va poder evitar que els locals s'avancessin en el marcador després d'un servei de fora de banda, quan Albadalejo va recollir un refús i va marcar. Semblava que la victòria es quedava a Cerdanyola, i Sito Rivera va ordenar jugar amb porter-jugador per intentar evitar-ho. Ho va aconseguir, ja que Asis va empatar. Després el tècnic dels bagencs va decidir retirar-lo, mentre que els vallesans el van incorporar.

Quan faltaven vint segons va arribar el cop de gràcia dels manresans. En un contraatac ben dirigit per Aaron i amb la defensa rival totalment fora de lloc, aquest va trobar a Corvo, qui va superar el porter i va dur l'èxtasi a l'expedició bagenca. Posteriorment, el Cerdanyola va intentar empatar a la desesperada mitjançant pilotades llargues, però no va poder evitar la derrota final.