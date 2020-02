Messi contrapesa els crits a Bartomeu

Després d'una tarda de sensacions contraposades (golejada i crits a Bartomeu), a la nit, el Barça es va situar líder en perdre el Madrid al camp del Llevant (1-0).

«Bartomeu dimissió!». El Camp Nou va dictar sentència contra el seu president Josep Maria Bartomeu, malgrat l'intent d'aturar la tempesta institucional que envolta el club, apartant del seu càrrec, el seu assessor Jaume Masferrer. L'afició blaugrana no perdona la suposada contractació de l'empresa I3 Ventures per a una campanya de desprestigi a les xarxes socials a jugadors de la pròpia entitat i també a possibles opositors a la junta actual. Amb la sortida dels jugadors al terreny de joc va haver-hi també mocadorada i no precisament dirigida a l'equip sinó al màxim mandatari.

L'arrancada del partit va ser balsàmica per a Bartomeu. Els xiulets van canviar ben aviat cap a elogis a Leo Messi que ahir va canviar la vessant d'assistent dels darrers partits per la seva faceta més habitual de golejador, anotant quatre dels gols del seu equip contra un Eibar que va arribar al descans derrotat (3-0).

A banda de saber quina seria la resposta de l'aficionat culer respecte de Bartomeu, l'altra al·licient ahir era veure el debut del danès Martin Braithwaite, fitxat aquesta setmana del Leganés. Dons el davanter en els gairebé 20 minuts va que jugar, va participar en els dos darrers gols del seu equip. Quique Setién va deixar a la banqueta, a banda dels lesionats, a De Jong, Sergi Roberto i Ansu Fati, segurament pensant en el duel de dimarts a casa del Nàpols. Pel que fa al central que va acompanyar Piqué, l'escollit va ser Lenglet, tenint en compte que tant ell com Umtiti (va sortir al segon temps) tenien quatre targetes (i diumenge el Barça ha de jugar amb el Reial Madrid). El dibuix blaugrana al davant ha estat un rombe amb Arturo Vidal enllaçant el mig del camp i els homes més avançats, Messi i Griezmann.

El conjunt basc va intentar des del primer moment impedir la sortida de pilota dels jugadors del Barça dels del darrera. En força ocasions ho aconseguia, però patia molt en defensa que el joc traspassava el mig del camp. Després d'un gol anul·lat al visitant Gerard Enrich per fora de joc al minut 4 no va tardar en arribar l'1 a 0. Messi, al minut 14 va rebre a la frontal, es va desfer dels dos centrals, amb túnel a Arbilla inclòs, va aguantar la pressió de Diop i davant la sortida de Dmitrovic, el va supera amb un toc subtil. Amb avantatge en el marcador, el Barça superava amb una certa comoditat la primera línia de pressió de l'Eibar, però a dalt, només tenia idees interessants un Messi amb pocs socis inspirats.

El Barça va veure perillar el seu avantatge amb un xut duríssim d'Escalante des de fora e l'àrea, en una de les poques accions ofensives de l'Eibar, molt més interessat en la contenció. Però ahir el gran protagonista de la tarda, a més a més de Bartomeu, era el davanter argentí. I és que Messi va tornar a marcar al minut 37 després d'un elaborat servei de banda en el qual van combinar Busquets i Arturo Vidal; el xilè va cedir a l'estrella blaugrana, que es va endinsar a l'àrea superant diversos rivals i creuant la pilota al fons de la xarxa. Una altra vegada el capità del Barça, en el minut 40, va rebre una pilota franca,la va cedir a un Griezmann millor posicionat, però a el francès se li va fer de nit i en el rebuig, l'esfèrica va tornar a caure als peus de Messi, que va marcar el tercer de la tarda. El porter Dmitrovic va evitar el quart abans d'acabar-se el primer acte, aturant amb encert dos xuts seguits d'Arturo Vidal i de Sergio Busquets, respectivament, el segon a boca de canó.

La segona part va començar amb una nova escridassada a Bartomeu, separant els aficionats el que era merament esportiu i el que era institucional. El porter serbi de l'Eibar ha tornat a treure una pilota que es colava al minut 51, després d'un xut de Rakitic i poc després es va tirar a terra per atrapar una pilota llançada per Arturo Vidal. En estira i arronsa, l'Eibar va tenir la possibilitat de marcar en una falta directa amb una gran execució de Cote, a la qual va respondre amb una intervenció de mèrit de Ter Stegen. Els bascos van marcar al minut 63, però el col·legiat va anul·lar el gol d'Arbilla per joc perillós sobre Piqué. Era un període en el qual l'Eibar buscant el gol de forma insistent. Així, De Blasis (feia poc que s'havia incorporat) va tenir una gran ocasió en un xut ras que Ter Stegen va parar llançant-se a terra.

El Barça també va fer dos canvis, un arriscat al treure Piqué i ficar Umtiti al costat de Lenglet, i el segon el debut del danès Martin Braithwaite, fitxat feia dos dies.

L'enfrontament el va tancar el Barça per la porta gran a les acaballes del mateix, quan Messi al minut 87, en una nova acció genial, es va trobar la pilota a l'àrea petita i després de sortejar un defensa i el porter, va marcar el quart de la tarda (4-0), i dos minuts després, Arthur va arrodonir amb el 5-0 una acció que va arrencar amb un xut de Braithwaite que Dmitrovic va desviar cap a la zona del brasiler.