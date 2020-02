Setién: «Ens hem d'aïllar del soroll mediàtic i centrar-nos a preparar bé els partits»

L'entrenador del Barça, Quique Setién, va admetre, després de la victòria per 5-0 a l'Eibar, que el seu equip necessitava una golejada així per reforçar «la confiança» de cara als propers partits. «Hi ha coses a millorar, però la realitat és que hem fet el partit que necessitàvem. Et reforça la confiança marcar cinc gols i, a més, que Messi en faci quatre és un reforç positiu». En aquest sentit, el tècnic càntabre va considerar que els seus es troben «en un estat mental molt positiu» per afrontar l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions que dimarts que ve disputarà contra el Nàpols. «Aquests jugadors saben de la importància que va tenir el partit a Itàlia. Són conscients de l'ambient que es trobaran. El més important és que futbolístic ament se sentin reforçats», va afegir.

Setién va elogiar Messi, autor de quatre dels cinc gols. El va qualificar com un «futbolista tremendament intel·ligent; les seves aparicions a l'àrea són molt difícils d'aturar.Porta 14 bo 15 anys fent això i ho seguirà fent, és una garantia per a qualsevol equip i qualsevol entrenador. Sinó és amb gols és amb assistències i per això és el millor jugador del món. Resol el que altres no poden».

A més de Messi, Setién va lloar el debut de Martin Braithwaite: «Ha estat molt bé, hem fet un gran fitxatge, és un futbolista que ens a ajudarà molt. És potent, va bé als desmarcatges, en els suports i és intel·ligent. Per descomptat no ha pogut entrar millor al Camp Nou. Ha fet accions de molt mèrit que ens han servit per marcar dos gols més al final», ha indicat.

Del partit, Setién va dir que « crec que hem estat un espectacle. Hem tingut claredat en superar la pressió alta que ens ha fet l'Eibar».

L'inici de l'enfrontament va estar marcat pels crits a Bartomeu. Sobre això, Setién va reiterar que al seu equip «li interessa és competir i jugar a futbol. El que interessa de veritat és preparar bé els partits. Tot el soroll mediàtic són coses que no podem controlar. L'important és aïllar-se i centrar-te en el futbol».

Per la seva part, el tècnic de l'Eibar José Luis Mendilibar va admetre que «el resultat ha estat clar. Sabem que a ells no els cal gran cosa per fer-te gols. Han jugat còmodes, sense cap pressa. Volíem rodar la pilota en camp contrari, però el Barça et fa dubtar molt i et fan molt mal. Amb 3 a 0 al descans no teníem gran cosa a fer». De Messi, Mendilibar va considerar que «el que és estrany és que fins ara hagi rematat tant i no hagi fet més gols».