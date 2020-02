El Barça perd Sergi Roberto durant tot un mes i convoca cinc jugadors del filial per anar a Nàpols

El jugador del Barça Sergi Roberto no podrà jugar durant el proper mes de competició i, evidentment, es perdrà els partits de Nàpols i el Bernabéu, per culpa d'una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. S'afegeix a les absències ja conegudes de Luis Suárez, Dembélé i Jordi Alba. A part, el danès Martin Braithwaite no està inscrit per disputar competició europea. Aquest fet va provocar que cinc jugadors del filial, el porter Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati i Akieme, s'incloguessin a la llista de 21 homes que viatjaran a la ciutat italiana.

A més dels partits d'aquesta setmana, Sergi Roberto també es perdrà la visita de la Reial Societat al Camp Nou i el viatge a Mallorca. Sembla que l'objectiu és recuperar-lo per a la tornada de la Lliga de Campions contra els napolitans. Ahir es va saber que l'àrbitre del partit de San Paolo serà l'alemany Felix Brych, que ha dirigit sis vegades els blaugrana amb un balanç de tres victòries, dos empats i una sola derrota, al camp del Chelsea (1-0) en les semifinals del 2012. El Nàpols, per la seva banda, té els dubtes dels lesionats Koulibaly i Fernando Llorente per al partit de demà.