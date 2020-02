El Barça s'exhibeix a Eslovènia i ja és a quarts de final per la via ràpida

El Barça s'estalviarà de disputar l'eliminatòria de vuitens de final de la Lliga de Campions després d'assegurar ahir el primer lloc del seu grup a la fase inicial. L'equip de Xavi Pascual va vèncer amb claredat Eslovènia, la qual cosa, unida a la derrota del Pick Szeged a Flensburg dimecres passat, evita que ni els hongaresos, ni el PSG puguin atrapar els blaugrana.

La joventut del Celje no va ser suficient per aturar el rival, tot i que a la primera part va arribar a avançar-se amb un 11-10. L'entrada de Dika Mem va reactivar els catalans que, amb l'aportació de Dolenec, van arribar al descans guanyant per cinc gols.

La lleugera reacció local a l'inici de la represa va ser un miratge. El retorn de Luka Cindic, unit a les passades d'Entrerríos i Palmarsson a Fábregas, van propiciar un augment de la diferència rematat per un gran gol a porteria buida de Cédric Sorhaindo.