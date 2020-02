Els cadets cauen víctimes del Barça més prolífic de l'any

El Catalana Occident va encaixar la tercera derrota consecutiva en perdre davant el Barça al Vell Congost. Els cadets manresans no van poder aturar el recital anotador d'uns blaugranes que van aconseguir la màxima anotació personal i general de la temporada de cadets. Tot i mostrar-se inferiors, els manresans van enregistrar bons percentatges en el tir lliure i en el triple que els va valer per sobrepassar la barrera dels 50 punts. El tercer parcial (13-30) va ser definitiu per un Catalana que veia ja com el rival s'acostava als 100 punts massa aviat.