El CH Sant Esteve passa per sobre del Banyoles, un rival directe per la salvació

El CH Sant Esteve Sesrovires es va passejar contra un dels rivals directes per la permanència a Primera estatal, l'Handbol Banyoles, amb una victòria contundent per vint gols de diferència. Aquest triomf permet als homes d'Oliver Roy i Fran Cabrero fer un pas de gegant per mantenir la categoria de bronze estatal. Marc Turégano (9 gols), Ruben Ridao (8) i Dídac Duran (7) van liderar en atac a un CH Sant Esteve que ja suma quatre victòries consecutives a casa. A la mitja part, els sesrovirencs ja tenien el partit bastant encarrilat, amb 6 gols de distància al marcador (17-11), però en la segona part van escombrar un Banyoles que només va poder marcar set gols en l'últim període de joc, mostrant així un bon nivell defensiu l'equip local. El proper dissabte, 29 de febrer, el CH Sant Esteve tindrà un difícil desplaçament contra el tercer classificat de la lliga, el KH-7 BM Granollers B.